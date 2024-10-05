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5 октября 2024, 14:12 Читати українською

FAO: Рост мировых цен на продовольствие в сентябре был самым быстрым за 1,5 года

Рост мировых цен на продовольственные товары в сентябре был самым быстрым за 18 месяцев и касался всех групп товаров. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Рост мировых цен на продовольственные товары в сентябре был самым быстрым за 18 месяцев и касался всех групп товаров.
Фото: depositphotos

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Рост цен

«Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее», — заявили в организации.

Отмечается, что индекс ФАО цен на сахар показал в сентябре наибольший рост (+10,4%). Это связано с ухудшением перспектив урожая в Бразилии и опасениями, что решение Индии снять ограничения на использование сахарного тростника для производства этанола может повлиять на объемы экспорта сахара.

Также выросли Индексы цен на зерновые (+3%), растительное масло (+4,6%), молочные продукты (+3,8%) и мясо (0,4%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
5 октября 2024, 14:18
#
Третій вершник одразу після другого, а може ще й раніше.
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