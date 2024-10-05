FAO: Рост мировых цен на продовольствие в сентябре был самым быстрым за 1,5 года

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Рост цен

«Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее», — заявили в организации.

Отмечается, что индекс ФАО цен на сахар показал в сентябре наибольший рост (+10,4%). Это связано с ухудшением перспектив урожая в Бразилии и опасениями, что решение Индии снять ограничения на использование сахарного тростника для производства этанола может повлиять на объемы экспорта сахара.

Также выросли Индексы цен на зерновые (+3%), растительное масло (+4,6%), молочные продукты (+3,8%) и мясо (0,4%).