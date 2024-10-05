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5 октября 2024, 8:20 Читати українською

Правительство изменило условия «еОселя» в пользу застройщиков

Кабмин изменил требования к жилью, которое можно приобрести по программе льготной ипотеки «єОеля», запретив большинству категорий заемщиков брать кредиты на приобретение квартир в домах старше 3 лет. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 4 октября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кабмин изменил требования к жилью, которое можно приобрести по программе льготной ипотеки «єОеля», запретив большинству категорий заемщиков брать кредиты на приобретение квартир в домах старше 3 лет.

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Что изменили

Теперь для большинства граждан остается возможность взять льготный ипотечный кредит по программе только на новое или сданное в эксплуатацию жилье не более трех лет назад.

Сейчас льготную ипотеку можно брать на квартиры в Киеве или областных центрах в домах до 10 лет, такую возможность оставили только для ВПЛ.

Новые требования к возрасту недвижимости помогут развитию строительной и смежных отраслей. Внутри перемещенным лицам мы предоставили возможность покупать жилье по программе в возрасте до 10 лет, наиболее пострадавших от войны и испытывающих нехватку нового жилья — Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях", — рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Читайте: За два года действия «єОселя» выдано ипотечных кредитов на 21 млрд гривен

Какое жилье можно купить

В общем, обновленные правила «єОселі» предусматривают возможность приобрести жилье по программе:

  • в возрасте до 10 лет: ВПЛ, членам их семей, при условии, что те берут ипотеку в интересах ВПЛ — во всех регионах; военнослужащим и правоохранителям, медикам, педагогам, ученым, ветеранам и членам семей — в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях;

  • младше трех лет: военнослужащим и правоохранителям, медикам, педагогам, ученым, ветеранам и членам семей в остальных регионах. Все остальные граждане смогут покупать квартиры и дома в возрасте до трех лет на всей территории страны.

В то же время решением правительства определено, что участвовать в программе «еселя» не смогут ВПЛ, если они или члены их семьи уже получили льготную ипотеку за счет гранта Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Решение вступит в силу через 30 дней после публикации, а нормы по жилью, которое берут в ипотеку в интересах ВПЛ — 18 декабря.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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