Правительство запускает «инвестняню» для ООО «Астарта-Киев» и ООО «Буковель»

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«Астарта-Киев»

Первый договор будет заключен с ООО «Астарта-Киев» и ООО «Астарта Агро Протеин». Несмотря на полномасштабную войну компания вкладывает средства в модернизацию своих заводов, отметило Минэкономики. «Астарта» планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области.

Компания инвестирует более 76 млн. евро в приобретение оборудования и технологий, чтобы лучше перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это позволит создать 110 новых рабочих мест, будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе, поможет ввести новые подходы по выращиванию и переработке сои, говорится в сообщении.

Буковель

Второй договор будет подписан между Кабмином ООО «Буковель» и ООО «Аквапарк» о реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Реализация проекта будет способствовать созданию не менее 82 рабочих мест и ежемесячному налоговому поступлению в бюджет в размере более 469 000 грн, отметили в Минэкономики.