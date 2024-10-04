Coinbase удалит стейблкоины, не соответствующие новым правилам ЕС о цифровых активах MiCA. Под делистинг может попасть и USDT от Tether. Об этом пишет Bloomberg.

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Coinbase предоставит обновления для пользователей в следующем месяце, чтобы они могли конвертировать свои стейблкоины в монеты соответствующие стандартам ЕС, например USDC от Circle.

С 30 июня правила MiCA для эмитентов стейблкоинов требуют авторизации по крайней мере в одной стране-члене ЕС.

С 31 декабря правила будут применяться к криптобиржам и другим компаниям, работающим в регионе.

Если ограничения коснутся USDT, это может серьезно потрясти крипторынок, поскольку доля этого актива в секторе стейблкоинов составляет 75%.