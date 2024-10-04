monobank запускает свои POS-терминалы

monobank запускает услугу приёма платежей через собственные терминалы с модулем 4G. Об этом на своей странице в TikTok сообщил соучредитель monobank Михаил Рогальский, передает Forbes.

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«В терминале есть свой аккумулятор и модуль 4G, поэтому, даже если в магазине нет света и интернета, он будет работать», — говорится в его сообщении.

Подключение терминала длится полчаса, а отправить его смогут в любое отделение «Новой почты» или курьером.

Как уточнил Рогальскому изданию, за год украинский необанк планирует установить около 15 тысяч терминалов. «Это стало бы логическим продолжением наших продуктов для торговых предприятий и тех, кому не удобно пользоваться QR-терминалом», — добавил он.

Тарифы: 500 грн — аренда терминала, 1,3% — плата за транзакцию.