monobank запускает услугу приёма платежей через собственные терминалы с модулем 4G. Об этом на своей странице в TikTok сообщил соучредитель monobank Михаил Рогальский, передает Forbes.
monobank запускает свои POS-терминалы
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«В терминале есть свой аккумулятор и модуль 4G, поэтому, даже если в магазине нет света и интернета, он будет работать», — говорится в его сообщении.
Подключение терминала длится полчаса, а отправить его смогут в любое отделение «Новой почты» или курьером.
Как уточнил Рогальскому изданию, за год украинский необанк планирует установить около 15 тысяч терминалов. «Это стало бы логическим продолжением наших продуктов для торговых предприятий и тех, кому не удобно пользоваться QR-терминалом», — добавил он.
Тарифы: 500 грн — аренда терминала, 1,3% — плата за транзакцию.
Источник: Минфин
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