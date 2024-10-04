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4 октября 2024, 14:15 Читати українською

OpenAI открыла кредитную линию на $4 млрд

С октября 2024 OpenAI объявила о создании новой кредитной линии на сумму $4 миллиарда в дополнение к предыдущему раунду финансирования на сумму $6,6 миллиарда. В целом компания теперь имеет доступ к более чем $10 миллиардам ликвидности, говорится в официальном заявлении, пишет mezha.media.

С октября 2024 OpenAI объявила о создании новой кредитной линии на сумму $4 миллиарда в дополнение к предыдущему раунду финансирования на сумму $6,6 миллиарда.

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Для новой возобновляемой кредитной линии разработчик ChatGPT сотрудничал с JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS и HSBC. Вырученные средства используют для дальнейших инвестиций в искусственный интеллект.

Это еще раз подтверждает прочное сотрудничество OpenAI с группой финансовых учреждений, многие из которых являются непосредственными клиентами компании. Эти $10,6 миллиарда дадут OpenAI гибкость для инвестирования в новые инициативы и в «революционные исследования и продукты».

«Эта кредитная линия еще больше укрепляет наш баланс и обеспечивает гибкость для использования будущих возможностей роста, — сказала Сара Фриар, финансовый директор OpenAI, — Мы гордимся тем, что нас поддерживают сильнейшие банки и инвесторы в мире».

3 октября разработчик ChatGPT также привлек еще $6,6 млрд инвестиций, завершив новый раунд финансирования. Рекордно приложилась компания Thrive Capital, среди других инвесторов были также Microsoft и NVIDIA. В общей сложности это подняло стоимость OpenAI до $157 миллиардов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Taras35
Taras35
4 октября 2024, 14:36
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За штучним інтелектом майбутнє - не поспориш. Люди не справляються у багатьох сферах складного світу.
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