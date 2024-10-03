OpenAI привлекла $6,6 млрд. Оценка компании достигла $157 млрд

OpenAI завершила соглашение по привлечению $6,6 млрд в новом раунде финансирования, что подняло оценку компании до $157 млрд, сообщает Bloomberg.

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Лидером раунда выступил венчурный фонд Thrive Capital, возглавляемый Джошем Кушнером, инвестировавшим $1,3 млрд. Microsoft, главный партнер OpenAI, дополнительно влил $750 млн, дополнительно к ранее вложенным $13 млрд. Среди других инвесторов — Khosla Ventures, Fidelity Management & Research и Nvidia, чипы которой широко используются в AI-технологиях

Это соглашение стало одним из крупнейших частных инвестиций в истории и подняло OpenAI в тройку крупнейших стартапов мира вместе со SpaceX Илона Маска и ByteDance Ltd., владельцем TikTok.

Объемы инвестиций свидетельствуют о вере технологического сообщества в потенциал искусственного интеллекта и желании поддержать дорогостоящие исследования в этой области, отмечает издание.

Среди крупных инвесторов также отметились Tiger Global Management с вкладом в $350 млн и Altimeter Capital, вложивший по меньшей мере $250 млн.

К глобальным инвесторам присоединились SoftBank Group с суммой $500 млн. и новая технофирма MGX из Абу-Даби. Также в сделке приняли участие Coatue и ряд других компаний.