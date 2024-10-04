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4 октября 2024, 13:37 Читати українською

Налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за границей

Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Налоговая получила данные о счетах украинцев за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS).
Фото: pixabay.com

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В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.

Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, ведущих финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т. п.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно:

  • имя владельца,
  • его адрес,
  • налоговое резидентство,
  • налоговый номер,
  • дата и место рождения,
  • данные о финансовом учреждении,
  • данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

Отмечается, что доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:

  • усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
  • выявить незадекларированные доходы по борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;
  • повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
  • получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.

«Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны», — говорится в сообщении.

CRS

Common Reporting Standard предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов.

В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность.

Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

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Sarevok
Sarevok
4 октября 2024, 13:58
#
ПКУ 53−1.4. Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана контролюючим органом для визначення суми податкових зобов’язань платника податків, інформація, отримана контролюючим органом від іноземних компетентних органів відповідно до Багатосторонньої угоди CRS та яка стосується фінансового рахунку або рахунків громадянина України, відкритих у фінансових установах іноземних юрисдикцій, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа — громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року, який припадає на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX.
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mantis05
mantis05
4 октября 2024, 14:10
#
То пугают пэрэсичных. При этом, в условной Австрии, просто если платишь обязательную страховку- уже выпадаешь из обмена данными, потому что ты не можешь платить её и условный ЕСВ одновременно, что вполне себе логично.
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Taras35
Taras35
4 октября 2024, 14:34
#
Ну, яким чином б могла використовувати таку інформацію податкова в Україні зрозуміло — цьому «закон», а цього не побачимо як не бачили раніше і ефекту «нуль» для саме податків. Ну і це «обмін» — тобто банківські дані про українців отримають інші країни. Доречі з ЄС в цей обмін CRS входить хіба що Боснія і Герцоговина. Входить також США. А більшість це Африка і такі країни як Білорусь, Мадагскар. Тобто у Монако чи Австрії «клієнтам» нічого не загрожує, зате податкова Білорусії отримає дані українців. Це так розуміти?
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Vadimra
Vadimra
4 октября 2024, 14:40
#
«…Доречі з ЄС в цей обмін CRS входить хіба що Боснія і Герцоговина»

Доречі це маячня. Всі 34 країни ОЕСР

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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mantis05
mantis05
4 октября 2024, 15:19
#
На самом деле, как это работает: система CRS- в первую очередь выдвигает требование к банкам, чтобы те идентифицировали своих клиентов с tax residency, и с деньгами, которые вы зарабатываете и получаете на эту карту/счёт- она отправляет инфу в налоговую.
Практика: деньги помыли, заправили на расчетный счет через юр лицо- это уже не предмет tax definition для передачи данных. Физ лицо, но business license: защита от двойного налогообложения, соответственно, не передают данные, кроме как граждан США и Литвы. Т. е. по сути, такие уже слезли с налоговой отчетности в Украине. И обычные, физ лица: у тебя фул мониторинг, и если они деньги заработали в Украине и свифтом отправили сами-себе, то такие деньги не мониторятся, потому что это ответственность наших банков, проводить такой мониторинг, а у нас есть лазейка в законе и норме защиты конфиденциальности с этим, поэтому заправлять карты- норм тема. Ну и пэрэсичные побегуны: на них интереса нет.
По сути, новость о том, что более года назад Украина присоединилась к CRS, но это всё без толку.
Кстати, КИКеры не подлежат мониторингу, у них AML автоматический, хехе
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Vadimra
Vadimra
4 октября 2024, 16:15
#
«…более года назад Украина присоединилась к CRS.» Вот тут ньюанс
Соглашение о том, что Украина присоединится к CRS было достигнуто несколько лет назад как часть пакета BEPS. Срок первого обмена информацией переносился несколько раз, потому у украинской налоговой не получилась обеспечить «техническую возможность» такого обмена. В связи с этим возникают вопросы, как практически будут работать с этой информацией налоговики. Ведь это нужно набрать огромный штат довольно квалифицированных работников.
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Taras35
Taras35
4 октября 2024, 15:59
#
Справді сплутав з «країнами які не входять». Швидкий пошук гугл мене збив з пантелику. «Зрада» по країнам відміняється. Та, думаю, ефекту буде мало лише тиск на «не своїх».
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Vadimra
Vadimra
4 октября 2024, 16:16
#
«…«Зрада» по країнам відміняється…»

Жалко, что отменяется
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Taras35
Taras35
4 октября 2024, 16:21
#
Чому «жалко»? Навпаки добре що автоматично країни під контролем Росії як Білорусь і Мадагаскар не отримають дані українців. Як на мене взагалі будь-який «обмін» даними українців в масовому порядку під час технологічної війни небезпечний.
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+15
bonv
bonv
4 октября 2024, 15:28
#
Слюною не подавіться:)))
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2024, 15:41
#
Как интересно…
Вот это да…
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