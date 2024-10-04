Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Налоговая получила данные о счетах украинцев за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за границей
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В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.
Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, ведущих финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании
- имя владельца,
- его адрес,
- налоговое резидентство,
- налоговый номер,
- дата и место рождения,
- данные о финансовом учреждении,
- данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
Отмечается, что доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:
- усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
- выявить незадекларированные доходы по борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;
- повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
- получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.
«Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны», — говорится в сообщении.
CRS
Common Reporting Standard предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.
Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов.
В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность.
Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.
По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.
Комментарии - 11
Доречі це маячня. Всі 34 країни ОЕСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Практика: деньги помыли, заправили на расчетный счет через юр лицо- это уже не предмет tax definition для передачи данных. Физ лицо, но business license: защита от двойного налогообложения, соответственно, не передают данные, кроме как граждан США и Литвы. Т. е. по сути, такие уже слезли с налоговой отчетности в Украине. И обычные, физ лица: у тебя фул мониторинг, и если они деньги заработали в Украине и свифтом отправили сами-себе, то такие деньги не мониторятся, потому что это ответственность наших банков, проводить такой мониторинг, а у нас есть лазейка в законе и норме защиты конфиденциальности с этим, поэтому заправлять карты- норм тема. Ну и пэрэсичные побегуны: на них интереса нет.
По сути, новость о том, что более года назад Украина присоединилась к CRS, но это всё без толку.
Кстати, КИКеры не подлежат мониторингу, у них AML автоматический, хехе
Соглашение о том, что Украина присоединится к CRS было достигнуто несколько лет назад как часть пакета BEPS. Срок первого обмена информацией переносился несколько раз, потому у украинской налоговой не получилась обеспечить «техническую возможность» такого обмена. В связи с этим возникают вопросы, как практически будут работать с этой информацией налоговики. Ведь это нужно набрать огромный штат довольно квалифицированных работников.
Жалко, что отменяется
Вот это да…