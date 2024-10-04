Налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за границей

Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Налоговая получила данные о счетах украинцев за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.

Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, ведущих финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т. п. ) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно:

имя владельца,

его адрес,

налоговое резидентство,

налоговый номер,

дата и место рождения,

данные о финансовом учреждении,

данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

Отмечается, что доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:

усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;

выявить незадекларированные доходы по борьбе с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;

повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;

получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.

«Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны», — говорится в сообщении.

CRS

Common Reporting Standard предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов.

В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность.

Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.