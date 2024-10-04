HBO утверждает, что удалось раскрыть личность создателя биткоина Сатоши Накамото

HBO утверждает, что разоблачила личность таинственного создателя биткоина Сатоши Накамото. Документальный фильм об этом выйдет 8 октября, пишет Politico.

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Это последняя работа номинированного на премию «Эмми» Каллена Хобака, получившего признание критиков за сериал «Q: Into the Storm», разоблачивший авторов теории заговора QAnon.

Личность создателя биткоина таинственна и пока никто не знает кто скрывается за псевдонимом Накамото.

Если выводы фильма будут широко признаны, это раскрытие может потрясти мировые финансовые рынки, пишет издание.