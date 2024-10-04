Цены на нефть достигли наибольшего недельного роста с начала 2023 года

Нефть выросла примерно на 8% за неделю на фоне опасений, что Израиль может решить нанести удар по иранским нефтяным объектам в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Нефть Brent торговалась ниже $78 за баррель после роста на 5% в четверг, когда президент США Джо Байден заявил, что Штаты обсуждают возможную поддержку атак Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана.

Позже официальный представитель США заявил, что администрация все еще ведет переговоры с Израилем и считает, что решение еще не принято. West Texas Intermediate (WTI) держалась на уровне около $74.

Цены на нефть выросли примерно на 8% на этой неделе, что является самым большим ростом с начала прошлого года, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила вероятность перебоев в поставках нефти.

Противостояние между Израилем, Ираном и их союзниками в Ливане, Газе и Йемене продолжается уже более года, усиливая опасения по поводу возможного полномасштабного конфликта, который может вовлечь другие страны.

Есть «опасения, что Израиль нацелится на нефтедобывающие мощности Ирана, чтобы ударить по Ирану там, где ему больно — по его карману», — сказал Вишну Варатан, руководитель отдела экономики и стратегии Азии в Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре.

По его словам, хотя цены выросли, рынок еще не полностью учел возможность полномасштабной войны.

На Ближний Восток приходится около трети мировых поставок нефти. В последние месяцы Иран выкачивает около 3,3 млн баррелей нефти в день, что делает его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Citigroup Inc. подсчитала, что серьезный удар Израиля по экспортной мощности Ирана может привести к потере рынка в 1,5 млн баррелей ежедневного предложения. Если Израиль нанесет удар по незначительной инфраструктуре, может быть потеряно от 300 000 до 450 000 баррелей.

Существуют также опасения, что Иран может повысить ставки, атаковав энергетическую инфраструктуру соседних стран или пути поставок, в том числе критический пролив Хормуз.

По данным Clearview Energy Partners, нарушение транспортных потоков из-за узкого водного пути на входе в Персидский залив может повысить цены на нефть на $13−28 за баррель.

Кроме кризиса, альянс ОПЕК+ подтвердил план восстановления части временно закрытых мощностей начиная с декабря. В то же время Ливия начала возобновлять добычу после ослабления политического напряжения.

Однако физический рынок остается слабым и неясно, сможет ли китайский стимулирующий пакет существенно повлиять на потребление в крупнейшем импортере нефти в мире.