«Киевский метрополитен» переплатил 160 миллионов за доставку подаренных вагонов из Польши — Госаудитслужба

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» переплатило около 160 млн грн за услугу транспортировки вагонов, полученных в подарок от европейских партнеров. Это установили специалисты Государственной аудиторской службы Украины во время аудита финансовой деятельности КП «Киевский метрополитен».

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Выяснилось, что среднерыночная стоимость транспортно-экспедиторских услуг по организации международной перевозки одного вагона метро из Варшавы в Киев составляет 0,5 млн грн. «Киевский метрополитен» за каждый доставленный вагон заплатил 3,15 млн грн.

За транспортировку всех 60 вагонов, прибывших из Польши, согласно данным бухгалтерского учета, была произведена полная оплата на общую сумму 189,34 млн грн. В то время как — по результатам исследований открытых источников информации (в том числе веб-сайтов ряда операторов рынка перевозок) — расчетная стоимость предоставления таких услуг могла составлять лишь около 30 млн грн.

«То есть из столичного бюджета было израсходовано в 6,3 раза больше средств, чем требовала ситуация», — подчеркнули в Госаудитслужбе.

Отмечается, что доставившее вагоны в Киев предприятие-победитель очевидно дебютировало в сфере транспортно-экспедиторских услуг.

Выяснилось, что на протяжении 2022−2023 годов оно больше никому из участников рынка не оказывало указанных услуг. Перевозка вагонов из Польши в Киев по договорам с Киевским метрополитеном — его единственный опыт в этом направлении.

Впрочем, провести встречную сверку аудиторам не удалось — их не допустили на предприятие. Поэтому Госаудитслужба направила в Национальную полицию соответствующее письмо о содействии.