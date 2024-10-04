Официальный курс на 4 октября: НБУ укрепил гривну на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 4 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,22 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 4 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,52 (на 3 октября курс был установлен на уровне 45,71 грн). Европейская валюта подешевела на 19 копеек.

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