Национальный банк Украины установил на 4 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,22 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс на 4 октября: НБУ укрепил гривну на 5 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 4 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,52 (на 3 октября курс был установлен на уровне 45,71 грн). Европейская валюта подешевела на 19 копеек.
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Источник: Минфин
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