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3 октября 2024, 15:34 Читати українською

Германия сократит социальные выплаты тем, кто не работает

Новый законопроект, разработанный германским правительством, предусматривает штрафы за отказ от трудоустройства и нелегальную работу. Об этом сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

Новый законопроект, разработанный германским правительством, предусматривает штрафы за отказ от трудоустройства и нелегальную работу.

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Сокращение выплат

Согласно законопроекту, получателям государственной социальной помощи в Германии, которые отказываются от предложенной работы или обучения без уважительной причины, сократят выплаты на 30% в течение трех месяцев.

Безработным, которые не явятся на прием в центр занятости без уважительной причины, также снизят выплаты на 30% на один месяц (ранее штраф составлял 10%).

К людям, которые получают государственную социальную помощь и работают нелегально, также будут применяться более жесткие санкции. Центры занятости будут юридически обязаны сообщать таможенной администрации о подозрениях относительно незадекларированного труда.

В то же время правительство Германии устанавливает максимально допустимое время, которое люди могут тратить на дорогу для работы. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то время на дорогу для работы в один конец должно составлять не более 2,5 часа, а если она больше — до трех часов.

Изменения в закон также предусматривают интеграционную стажировку для беженцев. Кроме того, работодатели будут получать субсидию, если освободят беженцев от работы по прохождению курсов профессионального языка.

Изменения еще должны быть одобрены германским парламентом. Ожидается, что они вступят в силу в конце года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
3 октября 2024, 15:43
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Ахахаха, тим хто не працює - скоротять, а тим хто працює - вони не потрібні, тоб-то не отримують.)))
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