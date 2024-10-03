Министерство экономики и Нацбанк представили законопроект о создании общегосударственной системы страхования от военных рисков для защиты интересов населения и бизнеса. Об этом сообщило Минэкономики по результатам консультаций с бизнес-сообществом.
Минэкономики и НБУ презентовали законопроект по системе страхования военных рисков
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Что известно
Законопроект предусматривает создание общегосударственной системы страхования от военных рисков для населения и бизнеса, что обеспечит защиту страховых интересов физических и юридических лиц и возмещение ущерба, нанесенного военными рисками в Украине.
Система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной. В частности, обязательному страхованию подлежит имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства.
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«Отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
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