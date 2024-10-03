Минэкономики и НБУ презентовали законопроект по системе страхования военных рисков

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Законопроект предусматривает создание общегосударственной системы страхования от военных рисков для населения и бизнеса, что обеспечит защиту страховых интересов физических и юридических лиц и возмещение ущерба, нанесенного военными рисками в Украине.

Система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной. В частности, обязательному страхованию подлежит имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства.

Читайте также: ЭКА начало страховать украинский бизнес от военных рисков

«Отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Читайте: Глава НБУ о том, каким должен быть курс гривны и страхование от военных рисков