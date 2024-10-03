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3 октября 2024, 11:21 Читати українською

Гривна, евро или доллар: В чем держать деньги в 2024 году (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Валюта или гривна: в чем лучше держать сбережения
  • Как менялся курс
  • Доллар также обесценивается
  • Процентные ставки
  • Наличные или депозиты
  • Как выбирать валюту
  • Может ли гривна быть доходнее доллара?
  • Пример портфеля

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Daos
Daos
3 октября 2024, 12:41
#
В битках и золоте)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 октября 2024, 13:06
#
В чому тримати гроші у 2024 році?
Очень хороший вопрос!
Если у вас свой дом, то где найти место для «тайничка -тупичка» проблем не будет. Ну, а если квартира, то тут надо подходить индивидуально.
Ну, а по поводу … валюта или гривна… этот вопрос всех мучает с 1991 года. Но лично для меня этот вопрос давно решен!
Ну, а читатели пускай решают сами -что лучше. остаться без ничего, или быть уверенным что в любой стране мира за бумажку с улыбающимся мужчиной, всегда можно купить поесть и заправить авто.
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16101978
16101978
3 октября 2024, 13:16
#
В гривнях, в доларах,в євро. Це правильний варіант.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 октября 2024, 13:34
#
Да, прочитал фразу — ...Приклад портфеля..., при всем уважении к автору — «улыбнуло». наверно слово портфель должно быть в скобках.
Ну, а если вопрос стоит о …портфелях… то это сложный вопрос — «армани» и «дюпон» ну просто очень дорого… Лучше рассмотреть перспективу приобретения кожаного «пиквадро» тоже не дешево, но минимум три «целлофановые» упаковки американских денег помещаются без проблем.
С уважением к автору!
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