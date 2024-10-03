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3 октября 2024, 12:21 Читати українською

Dogecoin — больше не шутка, FTX планирует продать 22,3 млн WLD со скидкой до 75%: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Bloomberg: Dogecoin — больше не шутка

Dogecoin был задуман как шутка, но спустя 11 лет токен стал популярен среди мерчантов для оплаты покупок. Особенности популярного мемкоина рассмотрели в Bloomberg.

Журналисты отметили, что средняя комиссия в сети обходится <$0,01, что в примерно 79 раз дешевле, чем в блокчейне биткоина. Транзакции обрабатываются менее чем через минуту. DOGE подходит для денежных переводов, где комиссии достигают 7% через посредников.

Популярность Dogecoin формируют шутливый характер и поддержка знаменитостей вроде Snoop Dogg и Lil Yachty, Илона Маска и Марка Кьюбана.

В 2021 году Даллас Маверикс последнего внедрила оплату товаров и билетов в DOGE. К настоящему моменту на счета команды НБА поступило только 25 000 монет, согласно Кьюбану. Предприниматель назвал это «недорогим способом стать частью яркого онлайн-сообщества».

Сооснователь нью-йоркской Williamsburg Pizza, принимающий Dogecoin, отметил его «вирусность». По его мнению, это делает криптовалюту эффективным маркетинговым инструментом.

В платежном приложении BitPay DOGE занимает пятое место, опередив XRP и USDC, отметили в Bloomberg. На первом месте находится Litecoin.

«Со временем Dogecoin стала меньше похожа на мемкоин и больше на чистый лист — без особого технологического риска. По сравнению с другими криптовалютами, она предлагает довольно солидное сочетание узнаваемости, простоты и низкой стоимости», — прокомментировал исполнительный директор и основатель платформы Velo Data Фредерик Коллинз.

Grayscale Investments обошла BlackRock по уровню дохода от спотового биткоина-ETF

Доход компании Grayscale Investments в виде комиссии за управление спотовым биткоином-ETF в пять раз выше по сравнению с BlackRock, поставщиком крупнейшего фонда в секторе. Об этом сообщает CoinDesk.

Причина этого кроется на уровне комиссий, отметили в издании. BlackRock взимает с инвесторов 0,25%, в то время как Grayscale Investments изначально установила таксу на уровне в 1,5%.

Более того, доход второй компании выше, несмотря на значительный отток капитала из ее спотового биткоина-ETF — GBTC. После конвертации траста в публично торгуемый биржевой фонд его объем активов под управлением (AUM) сократился почти на $15 млрд.

На этапе одобрения и последующего запуска спотовых биткоин-ETF решение снизить уровень комиссии приняла не только BlackRock, но и другие поставщики. Меньше всего взимает Bitwise — 0,2%. Ark Invest и 21Shares требуют 0,21%, BlackRock и Fidelity — 0,25%.

Криптовалюты опередят акции по темпам роста

Ралли первой криптовалюты неизбежно, если останется актуальным ее паттерн после халвинга. Об этом говорится в отчете Canaccord, сообщает CoinDesk.

Согласно историческим закономерностям, биткоин, как правило, растет через 6−12 месяцев после халвинга и достигает новых максимумов через 2−6 месяцев, то есть потенциальный рост может начаться до апреля, сказал брокер.

Аналитики считают, что положение цифрового золота снизится, поскольку потребность в хеджировании инфляции снизилась.

В Canaccord отметили, что сейчас первая криптовалюта ведет себя так же, как и другие рисковые активы, реагируя на снижение ставки ФРС. Корреляция биткоина с рисковыми активами составляет 0,4, что ниже исторического максимума в 0,6 в июне 2022 года, добавили эксперты.

По итогам третьего квартала цифровое золото выросло в цене примерно на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Ethereum — на 60%, S&P 500 — на 30%.

FTX планирует продать 22,3 млн WLD со скидкой до 75%

Криптовалютная биржа FTX планирует выставить на аукцион 22,3 млн. WLD со скидкой от 40% до 75%. Об этом сообщает The Block со ссылкой на свои источники.

Известно, что заинтересованные стороны должны были подать заявки до конца 2 октября 2024 года. Компания уведомит тех контрагентов, чьи предложения будут рассмотрены, 3 октября.

По данным источников, токены находятся в вестинге сроком в четыре года. Они будут разблокированы постепенно, начиная с 1 декабря 2024 года.

По данным Cointelegraph, минимальная ставка для участия в аукционе составляет $2,5 млн. В то же время, по рыночной цене эти криптоактивы оценивают примерно в $38 млн.

В The Block отметили, что гендиректор компании Figure Markets Майк Кэгни подтвердил основные положения о продаже, а также сообщил о создании фонда для участия в торгах на своей странице в X (ранее Twitter). Однако позже эта публикация со страницы Кегни была удалена.

Источник издания указал на то, что Figure Markets якобы принял решение не участвовать в аукционе из-за длительной блокировки активов.

К моменту написания новости Worldcoin (WLD) торгуется на уровне $1,6.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
3 октября 2024, 12:28
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Давно про це пишу: крипта рулить!:)
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