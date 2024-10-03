Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирают украинцы

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 68%. Следовательно, их рыночная доля сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.). сообщает Укравтопром.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие авто выбирают украинцы

Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% сентябрьских продаж новых авто, что на 9 п.п. меньше показателя сентября 2023 г.

Однако рыночная доля дизельных авто увеличилась с 22% до 26%. Заметно увеличилась доля гибридов с 17,4% до 21,5%. Прибавил и сегмент электромобилей — с 14% до 15%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Читайте: Рынок новых авто в Украине: названы бестселлеры сентября

Лидерские позиции по сегментам: