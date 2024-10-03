Суд арестовал $372 млн на счетах BNY Mellon и JPMorgan в россии

Арбитражный суд московской области наложил арест на счета BNY Mellon типа «С» в Ситибанке, а также — на счета JPMorgan в его российской «дочке» («Дж.П. Морган банк Интернешнл») на $372 миллиона, следует из опубликованного решения.

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Что известно

Арест наложен по ходатайству истца — Генпрокуратуры, которая подала иск к государственным органам Украины (Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Нацбанку и «Национальному фонду инвестиций Украины») и двум американским банкам. Прокуроры требуют признать, что изъятие или экспроприация имущества Международного резервного банка (МР-банка, бывшей украинской «дочки» «Сбера»), нанесла ущерб государству.

В материалах суда говорится, что Сбербанк в результате этих действий лишился прав и контроля над своей дочерней компанией, а также способности участвовать в распределении и получении ее прибыли, «ввиду чего бюджетная система государства потеряла возможность получать соответствующий доход от деятельности МР-банка».

Ущерб предложено возмещать за счет денег американских банков на их счетах в россии — Генпрокуратура попросила наложить арест на 93,5 млрд рублей, находящихся на счетах американских банков в россии. Это в 2,5 раза больше исковых требований, однако суд наложил арест исходя из их размера.

«Арбитражный суд полагает, что обеспечительные меры в удовлетворенной судом вышеуказанной редакции соответствуют принципам разумности, обоснованности, соразмерности заявленным требованиям и не нарушают баланс интересов заинтересованных сторон», — говорится в материалах. Предварительное заседание по делу назначено на 5 ноября.

Напомним

В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР-банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество банка в пользу государства.

Арбитражный суд москвы в октябре 2022 года по иску Сбербанка взыскал с МР-банка задолженность на 95,3 млн евро и $404,6 млн. Позднее Сбербанк подал еще целую серию исков к бывшей украинской «дочке».