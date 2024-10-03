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3 октября 2024, 9:28 Читати українською

Экспорт российских алмазов в Индию упал более чем на 20%

Импорт необработанных алмазов из россии в Индию упал более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет The Wall Street Journal.

Импорт необработанных алмазов из россии в Индию упал более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет The Wall Street Journal.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноИндийские компании опасаются работать с россией, опасаясь негативной реакции со стороны правительств, которые ввели санкции против нее, рассказали WSJ представители бизнеса в Сурате, одном из крупнейших центров страны по обработке алмазов.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Индийские компании опасаются работать с россией, опасаясь негативной реакции со стороны правительств, которые ввели санкции против нее, рассказали WSJ представители бизнеса в Сурате, одном из крупнейших центров страны по обработке алмазов.

Ранее многие камни при поставках в другие страны описывались как индийские, потому что они подвергаются «существенной переработке» в виде полировки или огранки в Индии. Но подготовленные «семеркой» ограничительные меры призваны добиваться идентификации алмазов.

Читайте: Страны «Большой семерки» договорились отслеживать российские алмазы

Предполагается, что полностью система отслеживания необработанных алмазов должна заработать с 1 сентября, поэтому можно ожидать дальнейшего падения российских поставок в Индию. Как говорили дипломаты из стран «семерки», готовя эмбарго, маркироваться будет «от 80% до 90% алмазов в мире», что позволит как оптовым, так и розничным торговцам моментально отделять легальные алмазы от нелегальных.

Напомним

В 2022 г. экспорт алмазов принес россии более $4 млрд.

США ввели санкции против российских алмазов и «Алросы», доля которой на мировом рынке необработанных алмазов занимает около 30%, вскоре после вторжения россии в Украину, а Евросоюз — с 2024 года.

Основные клиенты в США начали отказываться от алмазов российского происхождения уже через несколько месяцев после начала войны, рассказал WSJ Хитеш Пател, исполнительный директор Dharmanandan Diamonds, одного из крупнейших индийских экспортеров.

Продажи его компании в США сократились вдвое за последние три года (свою роль сыграла не только ситуация с российскими камнями, но и снижение спроса на американском рынке после его скачка во время пандемии ковида).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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