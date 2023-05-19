Страны «Большой семерки» договорились отслеживать российские алмазы

Страны «Большой семерки» (G7) согласились сотрудничать над ограничением экспорта российских алмазов, в том числе над их отслеживанием. Впрочем, о прямом запрете на импорт алмазов из РФ речь пока не идет. Об этом говорится в совместном заявлении G7.

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«Чтобы уменьшить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать над ограничением торговли и использованием алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ», — отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что страны G7 будут сотрудничать с ключевыми партнерами для обеспечения эффективного внедрения «будущих ограничительных мер, в том числе посредством технологий отслеживания».

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Напомним

«Минфин» писал, что русские алмазы могут признать «кровавыми». Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США требуют запретить торговлю российскими алмазами из-за вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность введения санкций против алмазов, поставляемых российской алмазодобывающей компанией «АлРоса».

На эту компанию приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в $2,5 млрд. Компания находится под санкциями США и Великобритании, но пока Индия может свободно экспортировать алмазы из РФ в США и другие страны G7, если они претерпят существенную трансформацию.

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