Заседания трех центробанков: реакция рынков и советы инвесторам

В конце сентября центробанки США, Британии и Японии провели заседание, где решался вопрос необходимости изменения учетной ставки. Решения Ц Б были разными и по-разному повлияли на финансовые рынки. Как именно? Узнаете в обзоре финансового эксперта и консультанта Traders Union , Олега Ткаченко.

Заседание ФРС

18 сентября Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за 4,5 года решилась на снижение учетной ставки, тем самым указав на начало политики смягчения. В последний раз ФРС повышала ставку в 2023 году, держа ее на самом высоком уровне за последние 20 лет. На фоне слабого отчета о занятости, снижении ставки сразу на 50 базисных пунктов дали аналитикам основания говорить о возможной рецессии — мол, действия ФРС направлены на оживление экономики. Но есть ли рецессия на самом деле?

Учетная ставка — эффективный инструмент борьбы с инфляцией. Если инфляция растет, ФРС повышает учетную ставку, по ней растут ставки по кредитам и депозитам коммерческих банков. Это стимулирует людей сокращать потребление и экономить. Экономика замедляется, как и рост цен.

Когда инфляцию удается взять под контроль, логично было бы постепенно возвращать учетную ставку назад, в случае, если во время следующего кризиса снова понадобится использовать этот инструмент.

Именно это сейчас и делает ФРС. Целевой уровень инфляции в США — 2%.

Резкий рост инфляции в 2021 году начался преимущественно из-за карантинных ограничений. После того как через год инфляция выросла вдвое, ФРС начала повышать ставку.

В сентябре-декабре 2022 года эта мера дала положительный результат — инфляция перестала расти и начала постепенно снижаться. На графиках видно, что разрыв между изменениями в инфляционном тренде и действиями ФРС составляет в среднем год. Сейчас инфляция составляет 2,5%, то есть находится близко к целевому уровню. Это означает, что в течение еще как минимум одного года ФРС продолжит постепенное понижение учетной ставки, чтобы достичь уровня хотя бы 2022 года.

Рынки оценили решение ФРС оптимистично. Вопреки мнению, что инвесторы увидят признаки рецессии и уйдут с высокорисковых рынков, криптовалюты, напротив, показали рост.

Аналогично отреагировали и фондовые рынки, обновив исторические максимумы.

Что делать инвесторам. ФРС продолжит понижение учетной ставки, но вряд ли это приведет к негативным последствиям для фондового и криптовалютного рынков, которые ориентируются также и на другие фундаментальные факторы. Фондовым инвесторам следует следить за данными рынка труда, криптовалютными — за действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Заседание Банка Великобритании.

Банк Англии по сравнению с ФРС оказался более консервативным. Еще летом вероятность понижения ставки была относительно высокой. До начала августа учетная ставка оставалась на максимальном за 16 лет уровне. 1 августа ставка была снижена на 25 базовых пунктов. Могло показаться логичным и дальше постепенно снижать ставку, но 19 сентября ЦБ решил иначе.

Британский фунт достиг ценового пика за последние 2,5 года на фоне понижения ставки ФРС. Следующее заседание Банка Англии состоится 7 ноября, и здесь вероятность понижения ставки высока. Сильный фунт снижает конкурентоспособность Великобритании как экспортера, и ЦБ вынужден ориентироваться на политику ФРС.

Что делать инвесторам Британский фунт пока остается привлекательным активом. Если Банк Англии в ноябре не пойдет на понижение ставки, его курс к доллару США может подняться еще выше. Поэтому его покупку сейчас можно рассматривать как инвестиционную идею.

Заседание Банка Японии.

В 2024 году центральный банк Японии решил отойти от политики отрицательных ставок. Поэтому главной интригой было то, продолжится ли рост учетной ставки. По результатам заседания 20 сентября ставка осталась на том же уровне — 0,25 б.п.

В начале сентября консенсус-прогноз показал, что аналитики ожидают роста ставки до 0,5 б.п. к концу 2024 года. Банк Японии дал понять, что пока не будет торопиться повышать ставку. Октябрь — месяц пересмотра цен, по его итогам будет оценен уровень инфляции, после чего в конце октября или в середине декабря (что наиболее вероятно) может произойти следующее повышение ставки.

Японская иена на фоне ожиданий роста ставок продолжает укрепляться.

Что делать инвесторам. Поскольку большинство экономистов уверены в росте учетной ставки по крайней мере до конца года, следует рассмотреть вариант покупки иены с горизонтом на 2−3 месяца.

Вывод

ФРС остается ключевым игроком на американских и европейских финансовых рынках. Действия ФРС будут непосредственно влиять на политику центробанков Европы. Поэтому рынки США следует рассматривать как приоритетное направление инвестирования. В качестве альтернативы — высокорисковый актив, криптовалюты.