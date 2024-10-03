Официальный курс на 3 октября: НБУ понизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 3 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2755 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 3 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,71 грн (на 2 октября курс был установлен на уровне 45,71 грн). Европейская валюта не изменилась.