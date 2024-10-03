Национальный банк Украины установил на 3 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2755 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс на 3 октября: НБУ понизил курс гривны на две копейки
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 3 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,71 грн (на 2 октября курс был установлен на уровне 45,71 грн). Европейская валюта не изменилась.
Присоединяйтесь к multi валюте — выгодно обменивайте валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии