Официальный курс на 2 октября: НБУ понизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 2 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2476 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 2 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,71 грн (на 1 октября курс был установлен на уровне 46,15 грн). Европейская валюта подешевела на 44 копейки.

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