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2 октября 2024, 19:21 Читати українською

Импортировать сигареты из Польши на 10% дешевле, чем производить их в Украине — Philip Morris

Philip Morris International дешевле на 10% импортировать сигареты из Польши, а не производить их в Украину. Об этом заявил заместитель генерального директора по корпоративным связям компании «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков, сообщает «Интерфакс-Украина».

Philip Morris International дешевле на 10% импортировать сигареты из Польши, а не производить их в Украину.
Фото: pixabay.com

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Он напомнил, что Philip Morris International в мае 2024 открыла новую фабрику во Львовской области. Недавно в компании сравнили затраты на производство продукции на фабриках во Львове и Кракове (Польше).

«Мы сейчас работаем в кластере, где Польша — основной рынок. Дороже всего производить во Львове для Украины, чем производить в Кракове и привозить в Украину», — сказал Поляков.

По его информации, причиной такой ситуации есть наличие в Польше дополнительного резерва сотрудников. Риск не выхода на работу сотрудника мужского пола в Кракове значительно ниже. Кроме того, во время воздушной тревоги линии на табачной фабрике во Львове не работают. Актуальным в Украине остается вопрос по поставкам электроэнергии.

«Летом этот вопрос (обеспечение электроэнергией. — руд.) был очень актуален. На Львовщину релоцировалось очень много предприятий. Система поставки электроэнергии не была рассчитана на такое количество предприятий», — обратил внимание представитель табачной корпорации.

Поляков также акцентировал внимание на действии комендантского часа, нарушать который сотрудники не готовы даже при наличии специальных пропусков. Он добавил, что этой привилегии у «Филипп Моррис Украина» вообще нет.

«Все это накладывает дополнительные расходы. Поэтому на 10% нам дешевле производить сигареты в Польше и привозить их в Украину», — резюмировал заместитель гендиректора «Филипп Моррис Украина».

Philip Morris

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выручка компании за 2023 год выросла на 10,7% по сравнению с 2022 годом — до $35,2 млрд, а за первый квартал этого года — на 9,7%, до $8,79 млрд. На Украину приходится примерно 2% общих продаж в натуральном выражении и 1% в денежном.

На украинском рынке PMI работает с 1994 года, и за это время ее декларируемые инвестиции превысили $700 млн. Компания с 24 февраля 2022 года приостановила работу своей фабрики в Харьковской области из-за агрессии РФ и вынужденно перешла на импорт продукции из восьми фабрик PMI по переделам страны и временное партнерство с другим международным производителем в Украине.

В 2022 году PMI из-за войны сократила отгрузку на украинском рынке на 30,1% — до 11,07 млрд сигарет и табачных стыков, однако в 2023 году ей удалось увеличить отгрузку готовой продукции на 8,4%, в том числе в четвертом квартале — на 14 ,9%. В октябре прошлого года компания сообщила о возобновлении своей доли на украинском рынке до 24% после падения ее до 14% с 28,5% в первые месяцы после вторжения России.

Напомним

«Минфин» писал, что Philip Morris International открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала $30 млн. На фабрике будет работать пять производственных линий.

Первую из них запустили в мае, еще четыре будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года, что выведет производственную мощность фабрики на 10 млрд штук сигарет в год. На фабрике будет создано 250 рабочих мест.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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