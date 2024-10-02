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2 октября 2024, 18:47 Читати українською

Турция на завершающей стадии инвестиционных переговоров с китайской Chery

Турция находится на завершающей стадии переговоров по возможным инвестициям китайского производителя автомобилей Chery, поскольку Анкара стремится углубить свои связи с китайскими производителями автомобилей после достижения инвестиционного соглашения с китайским BYD ранее в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Турция находится на завершающей стадии переговоров по возможным инвестициям китайского производителя автомобилей Chery, поскольку Анкара стремится углубить свои связи с китайскими производителями автомобилей после достижения инвестиционного соглашения с китайским BYD ранее в этом году.
Фото: wikipedia.org

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Турецкий чиновник, говоривший на условиях анонимности, не уточнил инвестиции, которые обсуждают Chery и Анкара, и есть ли сроки для достижения окончательного соглашения.

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился с президентом Chery International Гуйбингом Чжаном на полях инвестиционного мероприятия в Стамбуле.

Турция оказывает земельные участки, значительные налоговые льготы и разнообразную поддержку инвестициям в новые заводы гибридов и электромобилей.

Программа поддержки инвестиций требует производства минимум 150000 единиц в год, а также позволяет инвестору продавать установленное количество автомобилей на местном рынке без тарифов.

По данным ассоциации автопроизводителей Турции, страна уже имеет мощности для производства до 2 млн. авто в год, причем треть мощности отводится на коммерческие автомобили.

В Турции расположены производственные мощности Ford, Stellantis, Renault, Toyota и Hyundai.

В июле Анкара заявила, что китайский производитель электромобилей BYD согласился построить в Турции завод стоимостью в $1 млрд с годовой мощностью 150 000 автомобилей.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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