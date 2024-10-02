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2 октября 2024, 16:34 Читати українською

НКЦБФР разрешила клиентам «Фридом финанс» принять участие в реструктуризации украинского госдолга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) позволила клиентам подсанкционного брокера «Фридом финанс» получить еврооблигацию Украины нового образца по итогам реструктуризации государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) позволила клиентам подсанкционного брокера «Фридом финанс» получить еврооблигацию Украины нового образца по итогам реструктуризации государственного долга.

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Это решение было принято на основании обращения временного руководителя ООО «Фридом Финанс Украина» Александра Бондарчука. Постановление направлено на решение вопросов обеспечения участия депонентов в корпоративных событиях, связанных со сделками с государственным долгом. В частности, она дает возможность владельцам ОЗГП реализовывать свои права через депозитарное учреждение", — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что участие депонентов «Фридом финанс» в этих корпоративных событиях не изменяет и не нарушает санкционные ограничения, и не приводит к смене владельцев ОЗГП.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что клиенты «Фридом Финанс» близки к потере 800 млн грн в евробондах Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 октября 2024, 16:46
#
Только теперь пусть и копечной премии за согласие не будет
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