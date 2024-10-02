Министр энергетики Саудовской Аравии допускает сценарий снижения цен на нефть до $50 за баррель

Нефть может подешеветь до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи, заявил участникам альянса министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Его слова со ссылкой на источники приводит The Wall Street Journal.

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Что известно

По их данным, другие нефтедобывающие страны восприняли эти заявления как завуалированную угрозу ценовой войны с целью сохранения рыночной доли королевства.

Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц выделил Ирак и Казахстан.

Эти заявления он сделал до ракетной атаки Ирана на Израиль, способствовавшей росту цен на нефть.

Власти королевства твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники. Ранее начало роста отгрузок было запланировано на 1 октября, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке оно было отложено на два месяца.

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу — эти снижение происходят двумя «траншами».

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180−200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить это еще на два месяца.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. При этом россия должна задействовать этот план только с октября, сократив дополнительно свою добычу на 10 тысяч б/с.

«В августе 2024 года Саудовская Аравия, россия, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман провели две министерские дискуссии с Ираком и Казахстаном. Обеим странам было настоятельно рекомендовано достичь полного соответствия и компенсировать перепроизводство объемов с января 2024 года. Ирак и Казахстан обязались взаимодействовать со вторичными источниками, чтобы изложить свои планы по корректировке производства для достижения соответствия и выполнения графиков компенсации, которые они представили в Секретариат ОПЕК 22 августа», — говорилось в сентябрьском пресс-релизе ОПЕК.

К 12:23 декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (2,54%) до $75,43 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,91 (2,74%), до $71,74 за баррель.