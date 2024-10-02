Apple вышла из переговоров об инвестициях в OpenAI

Apple вышла из переговоров об участии в раунде финансирования OpenAI, который должен собрать около $6,5 млрд. Об этом пишет MacRumors.

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Этот инвестиционный раунд должен закрепить за OpenAI статус одного из самых ценных стартапов в мире. OpenAI рассматривает возможность реструктуризации, чтобы стать коммерческой компанией.

OpenAI намерена привлечь дополнительно $5 млрд или больше. Apple, Nvidia и Microsoft — три самых дорогих технологических компании в мире — вели переговоры о присоединении к раунду финансирования.

Microsoft уже инвестировала в OpenAI $13 миллиардов. Техногигант намерен вложить еще $1 миллиард.

Напомним, что OpenAI завершает сбор средств. Инвесторы, желающие принять участие в финансировании, надеются, что компания будет оцениваться в $1 трлн.

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