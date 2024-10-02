«Укрзализныця» перешла на новый сайт по продаже билетов

АО «Укрзализныця» объявило об окончательном переходе на новый сайт по продаже билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что известно

«Укрзализныця» окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай", — говорится в сообщении.

Клиенты могут покупать билеты онлайн через мобильное приложение и новый сайт «Укрзализныци», а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.