АО «Укрзализныця» объявило об окончательном переходе на новый сайт по продаже билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Укрзализныця» перешла на новый сайт по продаже билетов
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Что известно
«Укрзализныця» окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай", — говорится в сообщении.
Клиенты могут покупать билеты онлайн через мобильное приложение и новый сайт «Укрзализныци», а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
Источник: Минфин
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