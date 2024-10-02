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2 октября 2024, 10:15 Читати українською

Непрямые финансовые потери экономики Украины превышают $1,2 трлн потерянной выручки — KSE

Общая сумма непрямых потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно с начала полномасштабного вторжения, говорится в исследовании KSE Institute.

Общая сумма непрямых потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно с начала полномасштабного вторжения, говорится в исследовании KSE Institute.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПотери экономикиНаибольшие суммы непрямых потерь по объему выручки относятся к производительным секторам, в частности к торговле ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельскому хозяйству ($83,1 млрд).
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потери экономики

Наибольшие суммы непрямых потерь по объему выручки относятся к производительным секторам, в частности к торговле ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельскому хозяйству ($83,1 млрд). Значительные потери понесли энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд).

Кроме потерь в выручке экономика Украины несет значительные дополнительные расходы. Самые большие — на разминирование ($42 млрд) и жилищный сектор ($22,4 млрд). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд).

Выросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты, составляющие $10 млрд. На демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов по всем секторам приходится $13,4 млрд.

Потери также охватывают другие сектора: здравоохранение ($11,4 млрд), образование и наука ($14,5 млрд), финансовый сектор ($4,3 млрд), культура, спорт и туризм ($7,3 млрд), а также цифровая инфраструктура и IT-сектор ($19,3 млрд).

Значительное давление на экономику оказывает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в 7,7 млрд. долларов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mini Mi
Mini Mi
2 октября 2024, 11:39
#
Страна потеряла 1.2 триллиона, чтобы кучка людей положила в карманы по несколько миллиардов.
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