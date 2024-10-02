С 1 октября Национальный банк возобновил предоставление услуг по реализации гражданам инвестиционных монет Украины; покупки у граждан инвестиционных монет Украины; прием поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами
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Подробности
Покупка у населения и реализация инвестиционных монет будет осуществляться по закупочным ценам и ценам продажи инвестиционных монет Украины, определенным в соответствии с порядком расчета и установления цен на банковские и драгоценные металлы. Посмотреть их можно на сайте Национального банка.
Соответствующие операции с инвестиционными монетами Украины можно будет осуществить в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве по адресу: Контрактовая площадь, 2а.
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Кассы будут работать по следующему графику:
- понедельник — четверг: с 09.30 до 17.00;
- пятница: с 09.30 до 15.45;
- каждый последний рабочий день: с 09.30 до 15.45;
- суббота — воскресенье: нерабочие дни.
Во время объявления воздушной тревоги кассы будут прекращать свою работу, посетители должны будут покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.
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