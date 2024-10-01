Официальный курс на 1 октября: НБУ понизил курс гривны на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 1 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2199 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 1 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 46,15 грн (на 30 сентября курс был установлен на уровне 45,95 грн). Европейская валюта подорожала на 20 копеек.

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