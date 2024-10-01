Национальный банк Украины установил на 1 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2199 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс на 1 октября: НБУ понизил курс гривны на пять копеек
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 1 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 46,15 грн (на 30 сентября курс был установлен на уровне 45,95 грн). Европейская валюта подорожала на 20 копеек.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии