Стартует акционный депозит «ПІД3МКА» от РАДАБАНКА: 17% для Вас и 3% для Победы

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2 октября 2024, 9:30 Читати українською
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Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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