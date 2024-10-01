Биткоин может взлететь на 23% в октябре — QCP Capital

С началом октября криптовалютный рынок вступает в многообещающий период, который исторически ассоциируется с солидным ростом курса биткоина, пишет Crypto Briefing.

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За последние девять лет биткоин рос в октябре восемь раз в среднем на 22,9%, что может привести к росту ведущей криптовалюты выше $78 000 и к новым историческим максимумам, если тенденция сохранится, говорится в последнем отчете аналитической компании QCP Capital.

Биткоин консолидируется между $60 000 и $70 000 уже восемь месяцев, что порождает спекуляции о возможном прорыве. Рынок рассматривает эту возможность, особенно с учетом предстоящих выборов в США. Приток средств в спотовые ETF остается стабильно положительным, в то время как ставки бессрочного финансирования приближаются к уровням, напоминающим бычий забег первого квартала.

Общий настрой на криптовалютном рынке остается бычьим, чему способствуют позитивные ончейн-данные и благоприятная макроэкономическая обстановка.