Министерство финансов 1 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,14 млрд грн, что на 6,64 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,78 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 12 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,47 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,62%);
- 138 млн грн под 15,10% с погашением 20 мая 2026;
- 5,33 млрд грн под 15,60% с погашением 28 октября 2026;
- 153,17 млн грн под 16,10% с погашением 12 мая 2027;
- 5 млрд грн под 15,59% с погашением 29 сентября 2027;
- 50,06 млн грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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