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1 октября 2024, 19:36 Читати українською

Boeing рассматривает возможность привлечения $10 миллиардов через продажу акций — Bloomberg

Авиакомпания Boeing рассматривает возможность привлечь как минимум $10 млрд путем продажи новых акций. Производитель самолетов стремится пополнить денежные резервы, которые еще больше истощаются из-за продолжающейся забастовки рабочих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Авиакомпания Boeing рассматривает возможность привлечь как минимум $10 млрд путем продажи новых акций.
Фото: wikipedia.org

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Компания работает с консультантами, чтобы изучить варианты. Увеличение капитала вряд ли произойдет в течение минимум месяца, если производитель самолетов сможет урегулировать забастовку, поскольку Boeing хочет четко понять финансовые потери от выхода на забастовку 33 000 работников.

Окончательное решение по срокам и сумме не принято, и Boeing может в конечном счете отказаться от этого шага, говорят источники Bloomberg.

Boeing находится под давлением и планирует укрепить свои финансы и сохранить кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Ситуация ухудшилась из-за забастовки, которая длится уже третью неделю, что привело к остановке выпуска однофюзеляжного авиалайнера Boeing.

Финансовые резервы американского производителя самолетов сокращаются после почти катастрофической аварии в январе, заставившей Boeing замедлить производство своего авиалайнера 737 Max.

Читайте также: Boeing признала вину в смертельных авиакатастрофах самолета 737 MAX

Падение акций

Акции упали на 3,6% на предрыночных торгах.

В этом году производитель самолетов потерял в стоимости 42%, и это самая плохая годовая прибыль со времен финансового кризиса 2008 года. Таким образом, рыночная стоимость Boeing составляет около $93,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
1 октября 2024, 19:53
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Труба боенгу, викреслюємо.
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