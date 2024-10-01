Новая почта вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой

Новая почта заработала в Австрии. Это 15 страна. Срок доставки из Украины — от 5-ти дней, по Австрии и в другие европейские страны — от 1-го дня.

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Подробности

Теперь клиенты Новой почты могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и Австрии в другие европейские страны.

Кроме того, курьер может забрать оплаченную и упакованную отправку с любого адреса в стране для дальнейшей доставки.

К доставке принимаются отправки весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Услуга доступна как частным лицам, так и представителям бизнеса.

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Какая стоимость

Стоимость адресной доставки из Украины в Австрию составляет:

документы — 700 грн

посылки до 2 кг — 800 грн

посылки до 10 кг — 1350 грн

посылки до 30 кг — 2600 грн

«Новая почта впервые изменила формат и вышла на рынок страны с исключительно адресной доставкой. По Вене доставляют курьеры Новой почты, а остальную территорию страны обслуживает наш партнер — компания GLS. Мы придерживаемся нашей цели — логистически соединить Украину с ЕС. Соответственно выходим на рынок новых европейских стран, развиваем уже существующие услуги и предлагаем новые — как для частных лиц, так и для бизнеса. Уже в следующем году планируем сделать возможной отправку посылок по адресу курьером в день оформления заявки и добавить возможность выбрать удобный временной интервал», — говорит Александр Лысовец, CEO Nova Post Europe.