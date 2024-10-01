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1 октября 2024, 16:39 Читати українською

Новая почта вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой

Новая почта заработала в Австрии. Это 15 страна. Срок доставки из Украины — от 5-ти дней, по Австрии и в другие европейские страны — от 1-го дня.

Новая почта заработала в Австрии.

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Подробности

Теперь клиенты Новой почты могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и Австрии в другие европейские страны.

Кроме того, курьер может забрать оплаченную и упакованную отправку с любого адреса в стране для дальнейшей доставки.

К доставке принимаются отправки весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Услуга доступна как частным лицам, так и представителям бизнеса.

Читайте: Новая почта увеличила тарифы на доставку посылок

Какая стоимость

Стоимость адресной доставки из Украины в Австрию составляет:

  • документы — 700 грн
  • посылки до 2 кг — 800 грн
  • посылки до 10 кг — 1350 грн
  • посылки до 30 кг — 2600 грн

«Новая почта впервые изменила формат и вышла на рынок страны с исключительно адресной доставкой. По Вене доставляют курьеры Новой почты, а остальную территорию страны обслуживает наш партнер — компания GLS. Мы придерживаемся нашей цели — логистически соединить Украину с ЕС. Соответственно выходим на рынок новых европейских стран, развиваем уже существующие услуги и предлагаем новые — как для частных лиц, так и для бизнеса. Уже в следующем году планируем сделать возможной отправку посылок по адресу курьером в день оформления заявки и добавить возможность выбрать удобный временной интервал», — говорит Александр Лысовец, CEO Nova Post Europe.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
1 октября 2024, 19:08
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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