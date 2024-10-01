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1 октября 2024, 14:48 Читати українською

Золото отошло от максимумов после сигналов от ФРС

Во вторник цены на золото расположились на расстоянии от недавних рекордных отметок после того, как глава ФРС смягчил ожидания более существенного снижения процентных ставок в этом году, пишет Reuters.

Во вторник цены на золото расположились на расстоянии от недавних рекордных отметок после того, как глава ФРС смягчил ожидания более существенного снижения процентных ставок в этом году, пишет Reuters.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорги по золотуПо состоянию на 09.42 декабрьские фьючерсы торговались на уровне $2 666 за унцию, что ниже рекордно высокого уровня $2 696, достигнутого на прошлой неделе.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги по золоту

По состоянию на 09.42 декабрьские фьючерсы торговались на уровне $2 666 за унцию, что ниже рекордно высокого уровня $2 696, достигнутого на прошлой неделе. При этом металл пытается вернуться к росту после двух сессий падения.

Заявление главы ФРС

Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что регулятор, скорее всего, будет снижать процентную ставку на четверть процента и не станет торопиться после того, как свежие данные укрепили уверенность в устойчивости экономики и потребительских расходов.

В конце недели выйдет ключевой отчет по рынку труда США, и более слабые, чем ожидается, данные могут укрепить ожидания более агрессивного смягчения, что может оказать некоторую поддержку ценам на золото. Однако после вчерашних комментариев Пауэлла надежд на еще одно масштабное снижение ставки стало гораздо меньше.

Читайте: Золото завершает самый удачный квартал за последние 8 лет

Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки в США на 25 базисных пунктов в ноябре примерно в 64% по сравнению с 47% в пятницу.

Желтый металл завершил третий квартал более чем удачно, показав максимальный прирост за 8 лет. После значительного ралли факторы, которые могут сдержать рост золота, включают снижение спроса со стороны центральных банков, снижение притока средств в ETF в связи с менее агрессивным снижением ставок, а также ослабление потребности Китая в розничной торговле.

Серебро, платина, палладий

Тем временем серебро выросло на 0,4% до $31,27 за унцию, платина подорожала на 0,7% до $982,70, а палладий упал на 0,1% до $998,37.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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