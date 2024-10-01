1 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины, Укрпочта вводит в обращение благотворительную почтовую марку «Под покровом Богородицы». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта вводит в обращение благотворительную марку «Под покровом Богородицы» (фото)
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«Мы почтим героев и героинь, которые борются за нашу независимость, и которые за нее отдали самое ценное — жизнь», — говорится в сообщении Укрпочты.
На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором покрывает и защищает тех, кто защищает украинскую землю.
Характеристики
- Номинал марки — U.
- Формат марки — 28×40 мм.
- Формат марочного листа — 104×100 мм.
- Количество марок в листе — 6 (3×2).
- Тираж марки — 420 000 пр., КПД — 30 000 пр., карточки — 30 000 пр., папки — 500 пр.
- Способ печати — офсет, тиснение фольгой.
- Художник Александр Охапкин.
- Марка напечатана на ПК «Украина».
«Владельцы филабонементов сегодня в течение дня получат ссылку для оплаты новинки на свои e-mail», — добавили в Укрпочте.
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В Укрпочте отметили, что средства от продаж выпуска будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины.
Где купить
Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты в отделениях и филателистических магазинах.
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