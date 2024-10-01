Укрпочта вводит в обращение благотворительную марку «Под покровом Богородицы» (фото)

1 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины, Укрпочта вводит в обращение благотворительную почтовую марку «Под покровом Богородицы». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Мы почтим героев и героинь, которые борются за нашу независимость, и которые за нее отдали самое ценное — жизнь», — говорится в сообщении Укрпочты.

На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором покрывает и защищает тех, кто защищает украинскую землю.

Характеристики

Номинал марки — U.

Формат марки — 28×40 мм.

Формат марочного листа — 104×100 мм.

Количество марок в листе — 6 (3×2).

Тираж марки — 420 000 пр., КПД — 30 000 пр., карточки — 30 000 пр., папки — 500 пр.

Способ печати — офсет, тиснение фольгой.

Художник Александр Охапкин.

Марка напечатана на ПК «Украина».

«Владельцы филабонементов сегодня в течение дня получат ссылку для оплаты новинки на свои e-mail», — добавили в Укрпочте.

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В Укрпочте отметили, что средства от продаж выпуска будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины.

Где купить

Купить новинки можно в онлайн-магазине Укрпочты в отделениях и филателистических магазинах.