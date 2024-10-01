Авторынок в Украине: Спрос на новые авто в сентябре обвалился на 30%

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% меньше, чем в августе. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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«Ожидаемое следствие аномально высокого августовского спроса, произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковушек», — отмечают аналитики.

В то же время по отношению к сентябрю 2023 года спрос на новые авто почти не изменился (+0,1%).

Топ-5 авто

Отмечается, что лидерство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц украинцы зарегистрировали 840 новых автомобилей этой японской марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые «Тойоты» снизился на 13%.

Второй результат у Renault — 541 авто, что на 21% больше, чем в прошлом, на третьем месте Skoda — 443 (-5%). Замыкают пятерку лидеров BMW — 433 единицы (-12%) и Volkswagen — 336 (-48%).

Титул бестселлера сентября достался автомобилю Renault Duster — 504 регистрации.

Всего с января по сентябрь 2024 украинцы приобрели 53 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.