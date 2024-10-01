«Сделано в Украине»: Государство будет частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования

Покупатели производимой в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Такое решение принял Кабинет Министров 24 сентября 2024, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что дает программа

Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, сегодня покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

«В рамках программы „Сделано в Украине“ государство компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы — правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более», — отметила Юлия Свириденко.

Как получить компенсацию

Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря, можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах бюджетного финансирования.

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые купили:

Энергетическое оборудование

промышленные системы скопления электрической энергии;

солнечные панели, электростанции, коллекторы;

ветровые электростанции и мини гидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;

Колесная техника

автобусы — городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны — в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

Строительная, коммунальная и специальная техника

краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за покупку которых покупателю может начисляться компенсация, и пакет документов. В том числе:

Информацию о степени локализации;

Калькуляцию себестоимости;

Информацию о технологических операциях;

Расчет удельного веса затрат на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в публичном перечне. Информация будет передана банкам, по которым реализуется программа.

Покупателям, чтобы получить компенсацию, необходимо:

оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;

подать в банк заявление на получение компенсации;

представить как подтверждение копию платежного документа и акт принятия-передачи техники и оборудования.

Кто не имеет права на компенсацию

На компенсацию не имеют права предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или белорусью предприятия, имеющие просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работающие на территории активных боевых действий и т. д.

Техника и оборудование, за покупку которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.

Напомним

Государственная политика «Сделано в Украине», начатая Президентом Украины, направлена на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.