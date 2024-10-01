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1 октября 2024, 9:17 Читати українською

«Сделано в Украине»: Государство будет частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования

Покупатели производимой в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Такое решение принял Кабинет Министров 24 сентября 2024, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Покупатели производимой в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%.
Фото: depositphotos

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Что дает программа

Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, сегодня покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

«В рамках программы „Сделано в Украине“ государство компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы — правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более», — отметила Юлия Свириденко.

Как получить компенсацию

Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря, можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах бюджетного финансирования.

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые купили:

Энергетическое оборудование

  • промышленные системы скопления электрической энергии;
  • солнечные панели, электростанции, коллекторы;
  • ветровые электростанции и мини гидроэлектростанции;
  • ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
  • трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;

Колесная техника

  • автобусы — городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
  • автоцистерны — в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
  • фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

Строительная, коммунальная и специальная техника

  • краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
  • мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
  • машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за покупку которых покупателю может начисляться компенсация, и пакет документов. В том числе:

  • Информацию о степени локализации;
  • Калькуляцию себестоимости;
  • Информацию о технологических операциях;
  • Расчет удельного веса затрат на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в публичном перечне. Информация будет передана банкам, по которым реализуется программа.

Покупателям, чтобы получить компенсацию, необходимо:

  • оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
  • подать в банк заявление на получение компенсации;
  • представить как подтверждение копию платежного документа и акт принятия-передачи техники и оборудования.

Кто не имеет права на компенсацию

На компенсацию не имеют права предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или белорусью предприятия, имеющие просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работающие на территории активных боевых действий и т. д.

Техника и оборудование, за покупку которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.

Напомним

Государственная политика «Сделано в Украине», начатая Президентом Украины, направлена на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
1 октября 2024, 10:02
#
Простіше було б підтримати виробництва всього цього українського і запровадити певні стандарти, бо логічно, що було б все українське завжди найякісніше — то ніхто б не купував продукцію інших країн, а так це виглядає як «замануха», типу, воно середнє, німецький кран, або польський станок кращої якості, але ти йтимеш купувати українське, аля для «підтримки свого виробника» (виключно для отримання кешбеку по факту, бо ті хто бачили в такий спосіб свою «підтримку» український виробників, купляли і так все українське і без кешбку)
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