Покупатели производимой в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Такое решение принял Кабинет Министров 24 сентября 2024, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Сделано в Украине»: Государство будет частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования
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Что дает программа
Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, сегодня покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий.
«В рамках программы „Сделано в Украине“ государство компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы — правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, локализовавшие производство на уровне 40% и более», — отметила Юлия Свириденко.
Как получить компенсацию
Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря, можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах бюджетного финансирования.
Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые купили:
Энергетическое оборудование
- промышленные системы скопления электрической энергии;
- солнечные панели, электростанции, коллекторы;
- ветровые электростанции и мини гидроэлектростанции;
- ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
- трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;
Колесная техника
- автобусы — городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
- автоцистерны — в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
- фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;
Строительная, коммунальная и специальная техника
- краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
- мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
- машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.
Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за покупку которых покупателю может начисляться компенсация, и пакет документов. В том числе:
- Информацию о степени локализации;
- Калькуляцию себестоимости;
- Информацию о технологических операциях;
- Расчет удельного веса затрат на оплату труда и другие.
После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в публичном перечне. Информация будет передана банкам, по которым реализуется программа.
Покупателям, чтобы получить компенсацию, необходимо:
- оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
- подать в банк заявление на получение компенсации;
- представить как подтверждение копию платежного документа и акт принятия-передачи техники и оборудования.
Кто не имеет права на компенсацию
На компенсацию не имеют права предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или белорусью предприятия, имеющие просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работающие на территории активных боевых действий
Техника и оборудование, за покупку которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.
Напомним
Государственная политика «Сделано в Украине», начатая Президентом Украины, направлена на привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.
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