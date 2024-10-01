Минфин расширит предложение гривневых ОВГЗ до шести выпусков в неделю

Министерство финансов Украины, которое в сентябре увеличило предложение гривневых облигаций внутреннего госзайма с трех выпусков до четырех, в октябре расширит их до шести. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что будет предлагать Минфин

Согласно графику размещения ОВГЗ на четвертый квартал, опубликованном на сайте Минфина, в дополнение к бумагам, предлагавшимся на последних аукционах, с погашением 1 октября 2025 года и 9 февраля 2028 года, будут предложены бумаги с погашением 20 мая и 28 октября 2026 года, 12 мая и 29 сентября 2027 года.

В ноябре-декабре, согласно графику, количество предлагаемых на аукционах выпусков снова сократится до четырех, как это было в сентябре: с погашением через 1 год, 2 года, 3 года и 3,3−3,2 года.

Кроме того, опубликованный график предусматривает проведение шести аукционов по продаже годовых долларовых облигаций: 8, 15, 22 и 29 октября, а также 12 и 19 ноября, в то время как аукционы по облигациям в евро пока в графике отсутствуют.

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