Официальный курс: НБУ продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины установил на 30 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,1664 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 30 сентября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,95 грн (на 27 сентября курс был установлен на уровне 45,95 грн). Курс европейской валюты не изменился.

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