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1 октября 2024, 12:27 Читати українською

Кредит в МФО: финансовая поддержка или долговая яма?

По данным социального исследования о влиянии войны на микрокредитование в Украине, проведенного Ассоциацией украинских банков в начале нынешнего года, 13% взрослого населения нашего государства пользуются займами МФО. Доля заемщиков, которым нужны деньги до зарплаты, увеличилась с 42% в 2022 году до 67%.

Несмотря на гораздо более высокие проценты по сравнению с банковскими кредитами, микрозаймы пользуются высоким спросом среди украинцев. Этот вид кредитования имеет немало преимуществ. В то же время, чтобы не погрязнуть в долгах, следует ответственно подходить к выбору МФО и трезво оценивать собственную способность выплатить заемные средства вовремя.

Преимущества и недостатки кредитования в МФО

По сравнению с банковскими кредитами микрозаймы:

  • не требуют сбора большого пакета документов — достаточно паспорта и идентификационного кода;

  • предоставляются без поручителя, предъявления справки с места работы и подтверждения других доходов;

  • оформляются онлайн без необходимости посещать офис компании;

  • занимают минимум времени и доступны круглосуточно. Заявки новых клиентов рассматриваются в течение 10−15 минут, постоянных заемщиков — еще быстрее. Причем не имеет значения — посылается запрос в будний или выходной день, в рабочее время, вечером или ночью. Нужная сумма поступает на карту сразу после подписания договора. В случае же обращения в банк, даже если нужно лишь увеличить кредитный лимит на карточке, решение может приниматься в течение нескольких дней.

МФО охотно выдают займы студентам, пенсионерам, безработным гражданам, а также людям с плохой кредитной историей. Впрочем, если речь идет о большой сумме или кредитовании на более чем месячный срок, микрофинансовая организация может отклонить заявку.

Минус оформления кредитов в МФО — сравнительно высокие проценты за пользование заемными средствами. Даже максимальный 1% в день, установленный Законом 3498-IX от 22 ноября 2023 года, — это в несколько раз больше, чем проценты по потребительскому кредиту в банке. Впрочем, микрозайм обычно выдается в небольшой сумме и на короткий срок, поэтому переплата чаще всего оказывается несущественной.

Как быстро и без риска оформить онлайн-кредит

Если вы планируете взять кредит на карту, воспользуйтесь перечнем актуальных предложений от проверенных компаний на сайте Portmone. Чтобы быстро получить микрозайм, вам нужно сделать несколько простых шагов.

  1. Ознакомиться с кредитными продуктами разных МФО.

  2. Сравнить их и выбрать лучший вариант.

  3. Нажать кнопку «Оформить» и перейти на сайт кредитора.

  4. Зарегистрироваться, заполнить и отправить заявку, дождаться ответа финансовой организации.

  5. Подписать электронный договор.

Деньги на карту обычно поступают в считанные минуты. В случае отказа в выдаче кредитных средств вы можете обратиться в другую МФО.

На что обращать внимание при оформлении микрозайма

Прежде чем оформить заявку, внимательно ознакомьтесь с условиями кредитования, а именно:

  • процентной ставкой;

  • требованиями к заемщику (как правило, они касаются возраста и наличия украинского гражданства);

  • способами возврата кредита, условиями его продления и применения штрафных санкций за просрочку выплаты.

Если вы не хотите переплачивать, выбирайте кредит под 0,01%. Такую ставку предлагает немало микрофинансовых организаций. Правда, в большинстве случаев она действует только для новых клиентов в течение ограниченного периода. Займ ​​будет выгодным в том случае, если вы сможете погасить его в течение льготного срока, указанного в договоре.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
RobinG
RobinG
1 октября 2024, 14:37
#
МФО усі позакривати. Це найгірше, де можна взяти гроші. І не требо робити з них білих та пухнастих, як у цій рекламі.
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0
bonv
bonv
1 октября 2024, 14:53
#
Боргова яма.
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