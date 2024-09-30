monobank разрешил своим клиентам платить на заправках WOG, потрусив смартфоном

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 сентября 2024, 14:17 Читати українською

monobank разрешил своим клиентам платить на заправках WOG, потрусив смартфоном

Пользователи monobank теперь могут оплатить горючее на заправках WOG рядом с колонкой — для этого нужно просто потрясти смартфоном. О запуске новой функции объявил соучредитель банковского приложения Олег Гороховский.

Пользователи Monobank теперь могут оплатить горючее на заправках WOG рядом с колонкой — для этого нужно просто потрясти смартфоном.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он также добавил, что у пользователей уже есть возможность накапливать бонусы через monobank, а вскоре они смогут оплачивать горючее.

«Плюс, если впервые оплачиваете так и делаете это картой VISA, будут дополнительные бонусы за каждый литр горючего. Функция сверхпростая, но будет значительно экономить время наших пользователей, потому что теперь не нужно ходить на кассы, стоять и тратить попусту время. Потряс и уехал», — объяснил Олег Гороховский.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
30 сентября 2024, 15:18
#
Не зрозуміло як це буде працювати. Де саме треба трусити, як обладнання АЗС буде розуміти на якій колонці якій пістолет ввімкнути?
+
0
Abramon
Abramon
30 сентября 2024, 15:21
#
Гадаю це буде схоже на WOG PAY все досить добре реалізовано.
+
0
Три літри
Три літри
30 сентября 2024, 15:22
#
Там треба вибрати колонку та пальне.

Про це ані слова ні тут, ні у Гороховського який схоже сам жодного разу не заправляв власне авто. Одна маркетингова трескотня.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают dimchik84buh, Ярослав Голобородько и 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами