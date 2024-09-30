monobank разрешил своим клиентам платить на заправках WOG, потрусив смартфоном

Пользователи monobank теперь могут оплатить горючее на заправках WOG рядом с колонкой — для этого нужно просто потрясти смартфоном. О запуске новой функции объявил соучредитель банковского приложения Олег Гороховский .

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Он также добавил, что у пользователей уже есть возможность накапливать бонусы через monobank, а вскоре они смогут оплачивать горючее.

«Плюс, если впервые оплачиваете так и делаете это картой VISA, будут дополнительные бонусы за каждый литр горючего. Функция сверхпростая, но будет значительно экономить время наших пользователей, потому что теперь не нужно ходить на кассы, стоять и тратить попусту время. Потряс и уехал», — объяснил Олег Гороховский.