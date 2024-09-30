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30 сентября 2024, 11:37 Читати українською

Возврат обязательного ЕСВ для ФОПов. Гетманцев рассказал, отменят ли льготу в 2025 году

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году.

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Что известно

«Это была определенная поддержка для ФОП, которая осталась из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает убрать льготу. Будем обсуждать. Пожалуй, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны», — отметил он.

По его словам, в его комитете еще не сформулировали единую позицию по отношению к ЕСВ, но «есть необходимость фискальной консолидации и это безоговорочный ресурс».

«Прошло два с половиной года действия льготы и сегодня есть аргументы о возвращении (обязательного ЕСВ для ФОП)», — добавил Гетманцев.

Напомним

Член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина убеждена, что покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Ramo
Ramo
30 сентября 2024, 12:18
#
Просто зменшить фінансування Дорожнього фонду на 50%, і можна подовжити пільги для фопів в частині сплати ЄСВ. Другу половину Дорожнього фонду можна направити на фінансування ЗСУ. І ще, відмінити підвищення заробітної плати чиновникам вищої ланки оскільки заморожені всі соціальні виплати в проекті бюджету 2025.
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0
penetrator1963
penetrator1963
30 сентября 2024, 12:52
#
Они что-то в показаниях путаются. то писали, что 3 группа единщики, не зависимо от даты подписания закона, с 1 октября 2024 снова будут платить ЕСВ. тоже как-то по-украински, задним числом… теперь Гетманцев ещё не уверен, что это будет с 2025.
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