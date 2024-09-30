Возврат обязательного ЕСВ для ФОПов. Гетманцев рассказал, отменят ли льготу в 2025 году

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

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Что известно

«Это была определенная поддержка для ФОП, которая осталась из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает убрать льготу. Будем обсуждать. Пожалуй, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны», — отметил он.

По его словам, в его комитете еще не сформулировали единую позицию по отношению к ЕСВ, но «есть необходимость фискальной консолидации и это безоговорочный ресурс».

«Прошло два с половиной года действия льготы и сегодня есть аргументы о возвращении (обязательного ЕСВ для ФОП)», — добавил Гетманцев.

Напомним

Член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина убеждена, что покупательная способность украинцев упадет до 20% после повышения налогов, акцизов на горючее и возвращения в 2025 году обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц — предпринимателей.