Минфин - Курсы валют Украины

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30 сентября 2024, 9:36 Читати українською

Гетманцев говорит, что МВФ не требовал от Украины девальвации гривны

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отрицает, что Международный валютный фонд требовал от Украины девальвации гривны. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отрицает, что Международный валютный фонд требовал от Украины девальвации гривны.
Фото: novyny.live

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«Я не знаю, откуда они (СМИ) взяли такую информацию. МВФ не требовал девальвации. Это априори невозможно», — рассказал Гетманцев.

По его словам, такое «требование» было бы нарушением принципа политической независимости Национального Банка, жестко отстаивающего МВФ.

Глава финкомитета объяснил, что в ходе работы своей последней миссии МВФ обосновывал необходимость повышения налогов, чтобы как раз избежать девальвации и эмиссии.

«И я не согласен с использованием термина «МВФ требует». У нас с Международным валютным фондом очень конструктивный, партнерский диалог. Мы совместно ищем ответы на очень сложные вопросы. Ведь и у МВФ нет опыта работы со страной, в которой уже третий год идет полномасштабная война. А мы, несмотря на это, продолжаем делать серьезные реформы, то и дело успешно просматривать программу, выполнять «маяки», — добавил он.

Читайте: Курс, налоги, крипта и денежные переводы: что пообещала Украина МВФ за $2,2 млрд

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+14
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 сентября 2024, 10:17
#
Якщо («продовжуємо робити серйозні реформи») то навіщо переглядати программу «ПАНЕ», брехня,брехня,брехня …
+
+14
Mozart
Mozart
30 сентября 2024, 10:57
#
Бреше, як дихає…
+
0
Rumatha
Rumatha
30 сентября 2024, 11:09
#
Да, тревожный звоночек,
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
30 сентября 2024, 11:12
#
«Адже і у МВФ немає досвіду роботи з країною, в якій вже третій рік йде повномасштабна війна.» Сколько лет идет война в Израиле?
+
+15
Ranet
Ranet
30 сентября 2024, 11:32
#
Кто купит по 14, тот горько пожалеет.
Валерия, как в воду глядела, все цифры на месте.
Кто купит по 41…
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