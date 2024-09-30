Гетманцев говорит, что МВФ не требовал от Украины девальвации гривны

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отрицает, что Международный валютный фонд требовал от Украины девальвации гривны. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

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«Я не знаю, откуда они (СМИ) взяли такую информацию. МВФ не требовал девальвации. Это априори невозможно», — рассказал Гетманцев.

По его словам, такое «требование» было бы нарушением принципа политической независимости Национального Банка, жестко отстаивающего МВФ.

Глава финкомитета объяснил, что в ходе работы своей последней миссии МВФ обосновывал необходимость повышения налогов, чтобы как раз избежать девальвации и эмиссии.

«И я не согласен с использованием термина «МВФ требует». У нас с Международным валютным фондом очень конструктивный, партнерский диалог. Мы совместно ищем ответы на очень сложные вопросы. Ведь и у МВФ нет опыта работы со страной, в которой уже третий год идет полномасштабная война. А мы, несмотря на это, продолжаем делать серьезные реформы, то и дело успешно просматривать программу, выполнять «маяки», — добавил он.

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