Отключение света. В «Укрэнерго» назвали, что будет с графиками в понедельник

В понедельник, 30 сентября, на протяжении всех суток ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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«30 сентября меры по ограничению потребления не прогнозируются», — говорится в сообщении.

Однако у компании попросили по возможности пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.