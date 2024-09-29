Компания Sony представила лимитированные версии игровых консолей PS5 Slim и PS5 Pro по случаю 30-летия бренда PlayStation. Как и ожидалось, PlayStation 5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition BundIe раскупили в считанные секунды. При этом на Ebay появились объявления по завышенным ценам — от 4 000 до 10 000 фунтов стерлингов ($5 350 — $13 350). Об этом сообщает IGN.
Лимитированную PlayStation 5 Pro разобрали за минуты. На Ebay консоли перепродают свыше $13 000
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Первоначально лимитированная PlayStation 5 Pro была доступна для предзаказов через PlayStation Direct по всей Великобритании и Еврозоне по цене в 959,99 фунтов стерлингов / 1099,99 евро.
Консоли выполнены в знаменитом сером цвете, в котором выпускалась оригинальная PlayStation. В общей сложности по миру доступно 12 300 лимитированных консолей в ретро-цветах. Каждая лимитированная версия консоли PS5 Pro имеет индивидуальный номер.
Стоит отметить, что фактически у этих продавцов на руках консолей нет, они перепродают свои предзаказы. В продаже консоль в комплекте PlayStation 5 Pro Console — 30th Anniversary Limited Edition Bundle появится с 21 ноября.
Параллельно на eBay начали добавлять объявления, предостерегающие потенциальных покупателей от предложений перекупов.
Юбилейные PS5 Slim, также быстро разобранные на сайте Sony, стоили $500, тогда как сейчас перекупы просят за них от $1 500.
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Входящий в комплект лимитированной PS5 Pro
В PS5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition Bundle входит:
- игровая консоль PS5 Pro в уникальной расцветке с SSD объемом 2 Тбайт и с поддержкой Wi-Fi 7 для регионов, где поддерживается этот стандарт;
- выполнены в том же сером цвете беспроводные контроллеры DualSense и DualSense Edge;
- чехол для DualSense Edge;
- зарядная станция для контролеров;
- вертикальная подставка;
- сменная панель для установки дисковода (сам дисковод продается отдельно);
- кабель USB-C, имитирующий форум оригинального кабеля для первой PlayStation;
- набор наклеек,
- лимитированный постер (1 из 30 возможных дизайнов);
- скрепка для кабеля PlayStation.
Будут ли продажи в Украине
По данным сообщества PlayStation Украина, юбилейная версия PS5 Pro, скорее всего, в Украину не поступит, но, вероятно, будет доступна лимитированная PS5 Slim и аксессуары.
На обычную PS5 Pro в белом цвете предзаказы в Украине стартуют 10 октября.
Релиз PS5 Pro запланирован на 7 ноября по цене 799,99 евро.
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