Пенсионный фонд в сентябре сократил выплаты пенсий

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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За сентябрь на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн, на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд грн.

Таким образом, ПФУ сократил финансирование пенсий, поскольку в августе на пенсии было направлено 63,5 млрд грн. В июле на пенсии было направлено 62,4 млрд грн, в июне — 62,3 млрд грн.

По состоянию на 27 сентября на страховые выплаты профинансировано 2744 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1569,7 млн грн.

В сентябре предоставлено 932 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что за первое полугодие 2024 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 8% или на 431,37 грн — с 5 385,25 грн до 5 816,62 грн.